ضبط 13 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم حملاتها الميدانية للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلغ الغذائية داخل مختلف المدن والمراكز بإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم حملة تفتيش على الأسواق بمركز إدفو، أسفرت عن ضبط 11 طن و600 كجم من منتجات المخلل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 2 طن خل غير مطابق للمواصفات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، ويوسف حسين مراقب عام الأغذية، بالإضافة إلى الدكتور محمود المقص مدير الإدارة الصحية، وأحمد عرابي مراقب الأغذية بإدفو غرب.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.