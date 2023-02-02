ضبط مقاولين هاربين من 105 أحكام قضائية فى منطقة مصر الجديدة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على مقاولين هاربين من 105 أحكام قضائية بمنطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (مقاول - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 32 حكم حبس جزئى "شيك" بإجمالى مدد حبس بلغت أكثر من 53 سنة وكفالة مالية بلغت 201 ألف جنيه)، كما تم ضبط (مقاول - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 73 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 121 سنة وكفالة مالية بلغت أكثر من 106 آلاف جنيه) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.