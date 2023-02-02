ضبط مخالفات فى عدد من المخابز أثناء حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية ، حملة على عدد من المخابز ، وذلك للتأكد من مدى جودة الخبز المعروض للمواطنين، وتحت إشراف محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، محمد صالح، وسامي إبراهيم، وإيهاب رجب، وأيمن الحنفي، ومجدي حموده، ومصطفى عوض، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 24 محضر تصرف في إجمالي 96 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، ومحضر تجميع 4 شكائر دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، ومحضر تجميع 37 بطاقة تموينية ذكية، و32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7 : 25 جراما.

كما تم تحرير 11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين عدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتأتي تلك الحملات بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واستمرار مديرية تموين الدقهلية في شن حملاتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتعامل بكل حسم مع المخالفين