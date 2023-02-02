ضبط لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكفر المياسرة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، حملة مشتركة جاءت بالتعاون مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة للتأكد من صحة الشكوى الواردة بشأن وجود ثلاجة لحوم ومجزر غير مرخصين بقرية كفر المياسرة بمركز الزرقا.

تبين خلال الحملة وجود لحوم مجهولة المصدر، ومنتهيه الصلاحية بتلك الثلاجة، كما تبين أيضًا وجود غرفة بذات العقار تستخدم كمجزر يتم الذبح بها ، حيث تم التحفظ على تلك المضبوطات بإجمالى 213 كجم، وتحرير المحاضر اللازمة حيال ذلك.

وفى سياق متصل، شددت محافظ دمياط، على تكثيف الحملات على كافة المناطق للتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين .

كما تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمنت نتائج الحملة التي نفذتها إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية و قسم الموازين والدمغة ، على محطتي تعبئة الغاز بشطا دمياط الجديدة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات الخاصة بنقص وزن اسطوانات الغاز، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات.

وأعلنت محافظ دمياط، عن استمرار تلك الجهود لمتابعة الموقف التمويني و منع أي محاولات للتلاعب بتلك المنظومة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الإستغلال والجشع وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية الخمسة عدة حملات على المنشآت الغذائية بكافة المناطق بنطاق المحافظة.

وذلك تحت إشراف الدكتور عطية علي منصور، مدير عام الشؤون الوقائية، وكانت نتائجها كالتالي، تم المرور على عدد 138 منشأة غذائية، وعدد المنشآت التى تدار بدون ترخيص 84 منشأة، عدد 14 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير عدد 227 محضر جنحة صحية، تم إعدام 451 كيلو أغذية تالفة، وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وعدد 35 لتر زيت مستهلك، تم ضبط حوالى نصف طن مقرمشات تحتوى على ألوان غير مصرح بها وتم سحب عدد 64 عينة للفحص للصلاحية.