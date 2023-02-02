ضبط طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب يدير مستوصف طبى بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن تمكن فرق التفتيش بالمديرية من خلال تنفيذ إحدى الحملات بنطاق المديرية من ضبط طالب بالفرقة السادسة كلية الطب أثناء قيامه بإدارة مستوصف طبى بنطاق مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج وتم ضبط أكياس دم فاسدة وأدوية مجهولة المصدر وجهاز سونار وجهاز رسم قلب وأدوات طبية صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج.

جاءت الحملة فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الطبية الخاصة لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وإشراف الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشرى أثناء مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وهو مازال طالب وغير مصرح له بممارسة مهنة الطب ويدير منشأة طبية ومعمل للتحاليل وخدمات نقل الدم وبيع الأدوية وكل ذلك مخالفات جسيمة تهدد حياة المرضى وتم ضبطه أثناء قيامه بالكشف على المرضى وبالفحص تبين وجود معمل تحاليل ونقل دم وبه أكياس دم فاسدة يتم صرفها للمرضى وأدوية مجهولة المصدر معدة للبيع داخل المستوصف وتم تحريز المضبوطات التى تمثل خطر وتضر بصحة المواطنين وتساهم فى انتشار العدوى.

كما تم التحفظ على جهاز رسم قلب وجهاز سونار وأدوات طبية يتم استخدامهم داخل المستوصف، كما تم ضبط عدة تقارير طبية للمرضى وتم تشميع المكان وعمل المحاضر اللازمة وتسليمه للجهات المختصة.

جاءت الحملة بقيادة الدكتور محمد سيد فقير وعضوية الدكتور الهيثم محمد الملثم والدكتورة منى عبد الناصر، والدكتور محمد بدر، والدكتور محمد سعد والدكتور عبدالله حسنى ومحمد عبدالغنى بالإشتراك مع الدكتور خالد سعد على والدكتور حجاب ناجح مفتشو هيئة الدواء المصرية والرقابة التجارية والغش التجارى والجهات المعنية الأخرى.

الفريق أثناء التفتيش



الفريق يمارس عمله



الفريق يمارس عمله



المستوصف المخالف من الداخل