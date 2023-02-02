ضبط صاحب مصنع بحوزته 57 ألف علامة تجارية مقلدة بالمرج

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص في منطقة المرج وبحوزته 57 ألف علامة تجارية مقلدة ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) وذلك لقيامه بإدارته بدون ترخيص ، وحيازته كميات من العلامات التجارية المقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (57000 علامة تجارية مقلدة).

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وإصطناع العلامات التجارية بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه من تجار الملابس لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.