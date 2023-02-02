ضبط حارس عقار وراء قتل سيدة بقصد سرقتها فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بالعثور على جثة (سيدة) تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجنى عليها).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، كما أضاف باستيلائه علي (بعض المنقولات) من شقة المجنى عليها، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.