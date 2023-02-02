ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة ، وأقر بتحصله عليه من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستهداف الأخيرين أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار -2 دراجة نارية)، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية ، وحيازتهما للسلاح النارى لإستخدامه فى الهروب عقب إرتكاب السرقات ، كما إعترفا بإرتكابهما عدد ( 7 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليهما " سيئ النية " (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.