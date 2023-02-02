اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

الخميس، 02 فبراير 2023 11:46 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ) بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار  .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة ، وأقر بتحصله عليه من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستهداف الأخيرين أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار -2 دراجة نارية)، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام  دراجة نارية ، وحيازتهما للسلاح النارى لإستخدامه فى الهروب عقب إرتكاب السرقات ، كما إعترفا بإرتكابهما عدد ( 7 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب  ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليهما " سيئ النية " (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 


امن القاهرة

اخبار الحوادث

تشكيل عصابى

اخبار عاجلة

جريمة سرقة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة