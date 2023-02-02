صرف تعويضات لـ 21 مزارعا بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ( وضع يد - انتفاع من الهيئة).

وأوضح بيان للمحافظة صباح اليوم الخميس، أنه تم اعلان كشف بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما.

وتضمن بيان الكشوف بنطاق مركز العريش ( أرض وضع يد )، أسماء 19 مزارعا تبدأ باسم احمد سالمان عواد ابراهيم، وتنتهي باسم احبينان اصبيح احبينان، ومركز العريش ( أرض هيئة ) 2 من المزارعين وهم عدلي عبدالسلام خويطر، و ناصر سلامة ابراهيم.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش قائمة أسماء من تقرر صرف تعويضات لهم من المواطنين أصحاب الأراضي بمنطقة مطار العريش تضمنت 43 اسما.

وأعلن مجلس مدينة العريش، انه بتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بسرعة إنهاء ملفات التعويضات والتي اكتملت ملفاتهم بعد لجان المعاينة والحصر.

أعتمد أسامة أحمد عَفش رئيس مدينه العريش الأسماء بعد مراجعة ملفاتهم من خلال اللجنه المشكله وأعتمادها وأستيفاء كل الاوراق المطلوبه منهم يودع قيمة التعويض في حساب المستحقين والمرفق أسماؤهم بالكشف أبتداء من لاربعاء 2023/1/18 ، وأعلنت محافظة شمال سيناء قائمة بعدد 26 مواطنا تقرر صرف تعويضات لهم بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى.

اوضح البيان انه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالمرحلة الثالثة (مدخل شاليهات السعد) .

وسبقها وأعلنت محافظة شمال سيناء كشف بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ( وضع يد - انتفاع من الهيئة) الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 وبيان الكشوف بمركز العريش ( أرض وضع يد )، عدد المزارعين 12 مزارع، تبدأ باسم سليمان سالم سلام، وتنتهي باسم رباع حسين سالمان حسان، ومركز العريش ( أرض هيئة )عدد المزارعين 4 مزارع، تبدأ باسم يحي زيد مسلم، وتنتهي باسم محمد سليمان حسين منصور.

وسبقه بيان يتضمن أسماء 3 مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم بعد تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، وعدد المزارعين 3 مزارع تبدأ باسم عيد مسلم لافي، وتنتهي باسم مسلم عيد مسلم لافي.

كما سبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 23 مواطنا، وأوضح بيان ضم قائمة بأسماء تقرر صرف تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد .