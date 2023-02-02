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شركة أمريكية تعرض بيع مسيرتين لأوكرانيا بدولار واحد فقط

الخميس، 02 فبراير 2023 10:55 ص
شركة أمريكية تعرض بيع مسيرتين لأوكرانيا بدولار واحد فقط الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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أعلنت شركة أمريكية رائدة فى صناعة الطائرات المسيّرة المخصصة للمراقبة العسكرية، أنها مستعدة لبيع طائرتين لأوكرانيا مقابل دولار واحد فقط، فى حال موافقة الحكومة الأمريكية على الصفقة.

وقالت شركة "جنرال أتوميكس ايرونوتيكال سيستمز"حسبما نقلت "رويترز"، إنها منذ أشهر وهى تحض واشنطن على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "غراى إيغل" و"ريبر" التي تنتجها، والتى سبق وأن استخدمتها القوات الأمريكية بشكل كبير فى أفغانستان وسوريا والعراق ومناطق نزاع أخرى.

وأضافت أن الطائرات المسيرة القادرة على التحليق لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات متوسطة هى أكثر ما تحتاجه أوكرانيا الآن فى حربها ضد روسيا.

وكان الجيش الأمريكى قد زود أوكرانيا بطائرات مسيّرة صغيرة عدة تُستخدم فى مجالات الاستطلاع والهجوم، ولكن الأمر لم يتوسع ليشمل طائرات ذات قدرات متقدمة.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة "جنرال أتوميكس"، ليندن بلو، في بيان "منذ بداية الغزو الروسي، بدأنا في البحث عن خيارات للاستجابة عبر منتجاتنا لطلبات القوات الأوكرانية، بما في ذلك تزويدها مسيّرات (أم كيو-ناين ريبير) و(أم كيو-وان سي غراي إيغل)".

وأضاف أن الشركة عرضت تدريب مشغلين أوكرانيين لطائراتها دون أي تكلفة على الحكومتين الأمريكية أو الأوكرانية.

وأبدت الشركة أيضا استعدادها لتسليم أوكرانيا طائرتين مسيرتين من تلك المخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.

ولفت ليندن الى أنه سيتعين على أوكرانيا أو أي جهة أخرى دفع تكاليف تجهيز الطائرات ونقلها وإعدادها لنشرها في الجو فوق ساحة المعركة.

ووصف بلو العرض بأنه "صفقة رائعة بدون شروط أو قيود"، قائلا إن المطلوب فقط هو موافقة حكومة الولايات المتحدة.

ولفت بلو الى حاجة القوات الأوكرانية للهيمنة المعلوماتية من أجل كسب هذه الحرب، وقد مر وقت طويل ولم يتم تمكين هذه القوات من هذه الناحية.

 


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