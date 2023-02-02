سكرتير مساعد الأقصر تناقش عمل مشروعات تنموية وخدمية مع وفد برنامج المنح الصغيرة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت هدى المغربي، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وفد برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة بمصر، بهدف عرض الأفكار والمقترحات من أجل الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة ليحقق البرنامج أقصى فائدة ممكنة لوضع الاستراتيجيات الجديدة وعمل مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المجتمع الأقصري، وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والمالية والخارجية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببحث آليات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر أن اللقاء يعد فرصة للتنسيق والتكامل بين كل الجهات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار بين ممثلي الجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات المرحلة العملية السابعة بمشروع المنح الصغيرة، والمسؤولين بمحافظة الأقصر وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتحدث الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، عن انطلاق المرحلة العملية السابعة "2022 – 2026"، كما عرضت الدكتورة نهى حسن استشاري برنامج المنح الصغيرة، ملخص وثيقة البرنامج في المرحلة العملية السابعة مع التركيز على القضايا المهمة لإقليم الصعيد.

وعقدت جلسة التشاور الإقليمية لإقليم الصعيد "محافظتى الأقصر وقنا"، حول آليات عمل برنامج المنح الصغيرة على أرض المحافظة، بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسمير حجازي رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كلمتها أكدت سكرتير مساعد المحافظة على العمل الجاد من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة، كما أوضحت أهمية عرض الأفكار البناءة والواعدة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع الاهتمام بدور الشباب والمرأة خلال وضع الخطوط الرئيسية لتنفيذ المشروعات التى ستطرح خلال المناقشات.

ومن جهته أشار المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة إلى أن البرنامج يقوم على فكرة الربط بين احتياجات المجتمع المحلى وتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وبحث موقف المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية، مضيفاً بأن البرنامج يدعم مشروعات البيئة وتدوير المخلفات الصلبة واستخدام الطاقة الشمسية والتغير المناخي والحرف اليدوية التقليدية وزراعة الأسطح ومواجهة التصحر وغيرها من المشروعات صديقة البيئة.



بحث عمل مشروعات تنموية وخدمية مع وفد برنامج المنح الصغيرة



سكرتير مساعد الأقصر تناقش عمل مشروعات تنموية وخدمية



لقاء وفد برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية بالأقصر



مناقشة مشروعات تنموية وخدمية مع وفد برنامج المنح الصغيرة









