سفير مصر تزور مقر القوات المصرية المشاركة بالبعثة الأممية في أفريقيا الوسطى

كتب: أحمد جمعة

قامت السفيرة داليا فايز غبريال، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكاميرون وسفير غير مقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، بزيارة إلى مقر القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد في أفريقيا الوسطى MINUSCA، حيث التقت بالقوات الشرطية، وقائد الوحدة العسكرية المصرية، والقاضي المصري الذي يعمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بأفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى عدد من المراقبين المصريين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة.

جاءت هذه الزيارة بهدف الاطمئنان على جميع أفراد البعثة المصرية، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى رؤيتهم بشأن دور بعثة الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، والتعرف على مشاركة البعثة المصرية في تقديم المعونات الإنسانية لشعب أفريقيا الوسطى الذي يعاني منذ سنوات من تداعيات الحرب الأهلية في البلاد، سواء تلك المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية أو المؤسسات الدولية والدول المانحة، بالإضافة إلى دورهم في حماية المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما استمعت السفيرة المصرية إلى رؤية القيادات الشرطية والعسكرية المصرية حول كيفية تعزيز التواجد المصري في أفريقيا الوسطى في إطار الدور الذي تقوم به مصر في مساندة ودعم الأشقاء الأفارقة.