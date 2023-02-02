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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-2-2023 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 02 فبراير 2023 11:40 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-2-2023 أمام الجنيه المصرى الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم الخميس 2-2-2023، بالبنوك فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 95.23 جنيه للشراء، و98.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 93.49 جنيه للشراء، و99.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 98.72 جنيه للشراء، و99.07 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

98.72 جنيه للشراء.
 
99.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

95.23 جنيه للشراء.
 
98.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

95.25 جنيه للشراء.
 
98.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

93.49 جنيه للشراء.
 
99.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

95.09 جنيه للشراء.
 
99.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

95.87 جنيه للشراء.
 
99.27 جنيه للبيع.

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