رواتب مجزية.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف الاثنين المقبل

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، تنظيم ملتقى توظيف يوم الاثنين المقبل الموافق 6 فبراير، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.

ويوضح "اليوم السابع" فى التقرير التالى الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها.

أولا: الوظائف المطلوبة

- مدير مطعم (يشترط الخبرة)

- مساعد مدير مطعم (يشترط الخبرة)

- مشرف مطعم (يشترط الخبرة)

- عضو فريق مطاعم

- دليفرى (رخصة + دراجة بخارية)

- كول سنتر

- طباخ

- ويتر

ثانيا: مزايا التقديم

- مرتبات مجزية

- حوافز شهرية

- بدل مواصلات

- بدل وجبة

- تأمين طبى

- تأمين اجتماعى

- تأمين على الحياة

- بوليصة تأمين

- تيبس فرى

- سكن للمغتربين

- يونيفورم موحد

- فرص للترقى

- فرص للتدريب

ثالثا: شروط التقديم

- المؤهل (عالي - فوق المتوسط - متوسط)

- السن من 18 إلى 35

- حاصل على شهادة الخدمة العسكرية

- متاح العمل للطلبة والخريجين

رابعا: أماكن العمل

- أكتوبر

- الجيزة

- مدينة نصر

- مصر الجديدة

- المعادى

- المقطم

- المدن الجديدة

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.