اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رواتب مجزية.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف الاثنين المقبل

الخميس، 02 فبراير 2023 09:51 ص
رواتب مجزية.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف الاثنين المقبل محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، تنظيم ملتقى توظيف يوم الاثنين المقبل الموافق 6 فبراير، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.

 

ويوضح "اليوم السابع" فى التقرير التالى الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها.

أولا: الوظائف المطلوبة

- مدير مطعم (يشترط الخبرة)

- مساعد مدير مطعم (يشترط الخبرة)

- مشرف مطعم (يشترط الخبرة)

- عضو فريق مطاعم

- دليفرى (رخصة + دراجة بخارية)

- كول سنتر

- طباخ

- ويتر

 

ثانيا: مزايا التقديم

- مرتبات مجزية

- حوافز شهرية

- بدل مواصلات

- بدل وجبة

- تأمين طبى

- تأمين اجتماعى

- تأمين على الحياة

- بوليصة تأمين

- تيبس فرى

- سكن للمغتربين

- يونيفورم موحد

- فرص للترقى

- فرص للتدريب

 

ثالثا: شروط التقديم

- المؤهل (عالي - فوق المتوسط - متوسط)

- السن من 18 إلى 35 

- حاصل على شهادة الخدمة العسكرية

- متاح العمل للطلبة والخريجين

 

رابعا: أماكن العمل

- أكتوبر

- الجيزة

- مدينة نصر

- مصر الجديدة

- المعادى

- المقطم

- المدن الجديدة

 

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.


فرص عمل

وظائف

تشغيل الشباب

توظيف

الجيزة

ملتقى توظيف

وظائف للشباب

وظائف خالية



الموضوعات المتعلقة

فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد المقبل لمدة 15 يوما

الخميس، 02 فبراير 2023 09:30 ص

قاتل طليقته بالجيزة يعترف بتفاصيل ارتكاب جريمته وطريقة التخلص من الجثة

الخميس، 02 فبراير 2023 07:00 ص

تعمل إيه لو تاجر رفع الأسعار عليك؟ الجيزة تكشف طرق الإبلاغ عن الاحتكار

الخميس، 02 فبراير 2023 05:00 ص

تعليم الجيزة: فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:49 م

إدارة الدقى التعليمية تحقق المركز الأول بنسب نجاح الشهادة الإعدادية بالجيزة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:25 م

فى لفتة إنسانية.. مدير تعليم الجيزة يحقق أمنية طالب مصاب بالتوحد ويكرمه.. صور

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:53 م

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 08:44 م

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة.. رابط الحصول على النتيجة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 07:05 م

تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصف الثانى الثانوى الإثنين المقبل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:33 م

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة خلال ساعات

الأربعاء، 01 فبراير 2023 04:00 م

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة بعد اعتمادها

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:46 م

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:29 م

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.81%

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة