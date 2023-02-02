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روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة والجيزة برقم الجلوس

الخميس، 02 فبراير 2023 02:49 م
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة والجيزة برقم الجلوس امتحانات -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تصدرت نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، محركات البحث على "جوجل"، بعد أن اعتمدت وأعلنت العديد من المحافظات النتيجة برقم الجلوس، ومنها محافظتي القاهرة والجيزة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة

ففي محافظة القاهرة، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالب وطالبة حضر منهم 18520 طالب وطالبة ونجح 143928 طالب وطالبة.

امتحانات الشهاده الاعداديه
امتحانات الشهاده الاعداديه

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح53% .

 

نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة اليوم الخميس عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة 

بإدخال رقم الجلوس.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، مساء أمس الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 76.81% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

 

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول (الدقي)، الثانى (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

 

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 يوم أمس، مؤكدة أنه تم إتاحة النتيجة في المدارس لجميع الطلاب ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة برقم الجلوس

وأشارت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومى من خلال الدخول على الرابط التالى:

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