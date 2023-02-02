وفى لقاء أجراه سوناك مع "توك تى فى" نقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية بمناسبة الاحتفال بأول 100 يوم له في المنصب، قال سوناك إنه سيمضي قدمًا في خطة إرسال الأشخاص الذين يأتون في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزى إلى رواندا عند حدوث مشكلات قانونية تم حلها مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأقر سوناك فى مقابلته بأن أزمة المهاجرين ستكون حاسمة لإعادة انتخاب حكومته.



ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء بريطانيا قوله إنه من "السخف" أن 30 بالمائة من طالبي اللجوء المزعومين قدموا من ألبانيا وأشاد باتفاقه مع حكومة ذلك البلد لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم.



وأضاف أن اتفاقه الجديد مع فرنسا يعني أن زيادة الدوريات عبر القنال الانجليزى أثرت بالفعل على أعداد المهاجرين الذين يعبرون إلى بريطانيا.



وتابع "النظام الذي نحتاجه وأريد تقديمه هو النظام الذي إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني يجب أن يتم احتجازك بسرعة وبعد ذلك في غضون أيام أو أسابيع سنسمع مطالبك وليس شهور وسنة. ثم سيم إرسالك بأمان إلى مكان آخر."



واختتم سوناك اللقاء بالقول "إذا فعلنا ذلك، فسيؤدى إلى كسر حلقة القدوم إلى بريطانيا".



جاءت المقابلة في نهاية أسبوع آخر مليء بالتحديات لرئيس الوزراء الذى لا يزال حزبه متخلفًا عن حزب العمل بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأى.