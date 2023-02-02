رئيس وزراء النرويج: سنصبح من أكبر المانحين فى العالم لأوكرانيا

وأشار جار ستوره أمام البرلمان النرويجى إلى أن أرباح النرويج من النفط ستمول المساعدات الإضافية، وستكون هناك زيادة مؤقتة في استخدام أموال النفط، ولم يكشف جار ستوره عن حجم المساهمة، لكنه قال إن حكومة أوسلو ستقدمها قريبا، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتيد برس.

وأضاف رئيس الوزراء النرويجى: "نحن في وضع حيث لدينا مجال للعمل بسبب الدخل الاستثنائي من قطاع البترول". وقال إن المساعدة سيتم ترتيبها بطريقة يكون لها تأثير ضئيل للغاية على مستوى النشاط في الاقتصاد النرويجي.

وتعد النرويج واحدة من أكبر مصدري الوقود الأحفوري في أوروبا، وقد أدى الصراع في أوكرانيا إلى زيادة عائدات الغاز لديها. ومع ذلك، نفت النرويج الاتهامات بأنها تستفيد من الحرب في أوكرانيا. وفي العام الماضي، منحت الدولة أوكرانيا أكثر من 10 مليارات كرونر (1 مليار دولار) من المساعدات المدنية والعسكرية.

وقال جار ستوره: "نحن الآن بصدد زيادة هذه المساعدات. سنساهم بشكل أكبر في إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة".

ويخطط المشرعون من الأحزاب العشرة في البرلمان النرويجي المؤلف من 169 مقعدا للاجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقديم المساعدة لأوكرانيا. وقالت ريجمور آسرود من حزب العمال بزعامة جار ستوره إنها تأمل أن تدعم أغلبية كبيرة خطة الحكومة.