رئيس مدينة ناصر يبحث شكاوى المواطنين بقرية جزيرة أبو صالح

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، وهذا ما ساهم فى تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء كما ونوعا.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف انتقل على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر لقرية جزيرة أبو صالح التابعة للوحدة المحلية لقريه اشمنت، والتقى بعدد من المزارعين وأهالى القرية فى حضور رئيس القرية ومدير الشئون القانونية بالمركز ومندوب أملاك الدولة بناصر، واستمع إلى متطلباتهم، وكذلك الوقوف على معوقات عدم التعاقد على الأراضى التى تمت موافقة لجنة البت على تقنينها، والنظر فى إمكانية إعادة العرض فى تقدير قيمة التقنين، والسير فى إنهاء إجراءات التقنين.

وفى سياق منفصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المدينة، أسفرت عن رفع 55 طنا من القمامة بشوارع الترعة الصغيرة وشارع المؤسسة الإيوائية وشارع المركز الجديد وشارع الجيش وشارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وشارع فاطمة الزهراء، كما تم متابعة أعمال النظافة بقرية دنديل وكوم أبو خلاد والبرج بنى عدى والرياض والزيتون وجمع القمامة من المنازل، وتحرير عدد عدة محاضر بيئية وأشغال طريق.