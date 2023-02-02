اليوم السابع
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رئيس كهرباء شمال الدلتا يتفقد قطاع دمياط للتأكد من انتظام العمل

الخميس، 02 فبراير 2023 12:47 م
رئيس كهرباء شمال الدلتا يتفقد قطاع دمياط للتأكد من انتظام العمل وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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تفقد المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، فى زيارة مفاجئة لقطاع دمياط عدد من الإدارات و مراكز خدمه العملاء بالقطاع للتأكد من انتظام العمل و تقديم خدمة على مستوى للمواطن و ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتابع رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء كافة الإدارات والمخزن الرئيسي والخزينة ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ومركز خدمه العملاء بهندسات شمال و جنوب دمياط ، بالإضافة إلى الاطلاع علي الشاشه التي تم تجهيزها والخاصه بخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه والمنطقة الذكية

( Smart area ) المجهزه لاستقبال المشتركين وتقديم الخدمات بهندسه جنوب دمياط.

و شدد عسل على المسئولين بقطاع دمياط  على ضرورة حسن معامله الجمهور وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويسر، كما تفقد رئيس الشركة  لوحه توزيع الجمرك ( حي رابع ) التابعه لهندسه شمال دمياط وكذا لوحه توزيع المعلمين التابعه لهندسه جنوب دمياط.

 

و وجه رئيس الشركة د ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات بهدف رفع نسب الأداء و تحقيق مستهدفات الشركة وعلى رأسها خفض نسبة الفقد في الطاقة و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي و المخالفين للحفاظ على حق الدولة و المواطن معا.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

محمد عسل



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