وأضاف - في حواره مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس "الاربعاء" - أننا نعمل علي تذليل أي معوق يواجه الصناعة السياحة في العالم العربي.

وثمن أهمية الدور المصري في مجال السياحة العربية، مؤكدا أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال السياحة العربية.

وتابع حديثه مؤكدا أن مصر لها دور كبير وقد انطلقت أعمال المنظمة العربية للسياحة في بداية تأسيسها من مصر عندما تبنتها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلي أن هناك تعاونا جيد بين مصر والمنظمة لتعزيز السياحة العربية.

ؤأعلن بندر بن فهد آل فهيد عن إنطلاق جائز عربية سنوية مخصصة في مجال الطهي والمطبخ العربي، مضيفا أن المطبخ العربي مميزا للغاية ويمثل ركنا أساسيا الجذب السياحي العالمي.

وأكمل أن الكثير من دول العالم يجذبها المطبخ العربي والهوية والثقافة المميزة، كما كشف أن مهرجان أيام الطهي العربي الذي انطلق اليوم في تونس بمشاركة عربية فعالة سيكون حدثا سنويا ومن المقرر أن ينعقد بشكل دوري وينتقل بين كافة الدول العربية.

وأعرب عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث السياحي الهام الذي تحتضنه تونس وتشارك فيه العديد من الدول العربية .

كما تطرق إلي أهمية السياحة العربية و إعداد برامج متخصصة و تعزيز العمل السياحي.

ولفت إلي أن السائح العربي يعد من أكثر السائحين إنفاقا علي المستوي العالمي، موضحا أنه يتفق أكثر من ٤٥٠٠ دولار في خمسة أيام، وضرورة واستغلال ذلك وأن يزور السائح العربي الدول العربية ويطلع ويتعرف علي ثقافتها المميزة.

كما تطرق إلي الحديث عن ما توليه منظمة السياحة العربية الي التدريب والتأهيل وإعداد برامج موجهة إلي تطوير العنصر البشري لتحسين جودة المنتج السياحي، قائلا " لدينا الكثير من البرامج التي تركز علي التدريب والتأهيل".

وقال، إنه من المقرر أنه يكون هناك خطة كبري لتدريب الشباب العربي في مجال الطهي والطبخ العربي والاكلات الغربية أيضا.

ولفت إلي ضرورة إعداد الشباب المؤهل لتطوير صناعة السياحة، لافتا إلي المنظمة نفذت بالفعل برامج بالتعاون مع تونس بعد أزمة كوفيد 19، وتم من خلالها تدريب أكثر من 2700 شابا في مجال السياحة.

كما أشار إلي الدراسات الأكاديمية التي تهدف إلي إعداد كوادر بشرية فعالة ومميزة في مجال السياحة، لافتا إلى البرامج التي تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

وتابع حديثه عن أهمية الأسر المنتجة في المجتمع العربي وضرورة دعمها ، قائلا "إن الأسر المنتجة تلعب دورا هاما ولهم واجب كبير في المجتمع العربي".

ولفت إلي أهمية الدور الذي تلعبه الأسر المنتجة في المطبخ العربي وتقديم الأكلات الشعبية والمحلية.

وأكد ضرورة التنسيق والاندماج والالتزام بين المطاعم، وبين الأسر المنتجة في مجال الطهي العربي، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك برامج متخصصة لدعمهم.

وأضاف أن الوطن العربي يمثل وجهة سياحية عالمية ، ودائما أن السياحة العربية تمثل وجهة آمنة منوها إلى دور السياحة في دعم التسامح ونشره دوليا.