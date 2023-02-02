ديلى اكسبريس:الشاي يحارب ألزهايمر ويمنع ارتفاع ضغط الدم وصحى لمرضى السكر

كتبت أمل علام

الشاي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف، وارتفاع ضغط الدم، كما يطيل عمرك، وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن الشاى يمكن أن يساعد في علاج مرض السكري من النوع 2، وذلك وفقا لما نشره موقع Daily Express.



تعرف اهم فوائد الشاى

وقال الموقع، إنه يتم تحديد العمر الذى نعيشه من خلال العديد من العوامل، بعضها خارج عن سيطرتنا، ومع ذلك، فإن بعض عادات نمط الحياة مثل مقدار التمارين ونوع النظام الغذائي الذي نتناوله يمكن أن يكون لها تأثير، يمكن أن يؤثر ما نشربه أيضًا على عمرنا، على وجه الخصوص، يمكن لنوع واحد من الشاي أن يفعل ذلك بالضبط.

أشارت دراسات مختلفة إلى الفوائد الصحية للشاي الأسود - وهو نوع من الشاي يتم إستخلاصه عن طريق تذويب الأوراق تحت أشعة الشمس.



الشاى

علاج ارتفاع ضغط الدم..

على سبيل المثال، خلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية Archives of International Medicine ، إلى أن استهلاك 120 مل يوميًا من المشروب لمدة عام "يقلل بشكل كبير" من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم .

يُعد ارتفاع ضغط الدم- حالة خطيرة محتملة لأنها تزيد من خطر تعرضك لحالات تهدد حياتك مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء، كجزء من الدراسة التي أجريت عام 2004 ، حلل الأكاديميون العلاقة بين استهلاك الشاي المنتظم وارتفاع ضغط الدم.

وقالت: "بالمقارنة مع من يشربون الشاي، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46 % لأولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل في اليوم، وانخفض بنسبة 65% لأولئك الذين شربوا 600 مل في اليوم أو أكثر، بعد تعديل العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الفخذ وعوامل نمط الحياة والعوامل الغذائية.



فوائد الشاى

إن استهلاك الشاي الأخضر أو ​​تناول الشاي العادى، 120 مل يوميًا أو أكثر لمدة عام واحد، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم .

وقال الموقع، لقد نظر بحث منفصل، نُشر في مجلة Foods في عام 2022، في تأثيرات الشاي على مرض الزهايمر، ووجدت أن مستخلصات الشاي كانت قادرة على تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.

قال، "يوضح هذا المقال لأول مرة أن مستخلصات موجودة بالشاى يمكن أن تمنع التنشيط المفرط لعوامل الخطر المتعلقة بالإصابة بالخرف، وتحسين قدرة مضادات الأكسدة في القشرة الدماغية، لتحسين الإدراك، مضيفا، تسلط نتائجنا الضوء على الآثار المفيدة لمستخلصات الشاي في الوقاية من مرض الزهايمر وتخفيفه.