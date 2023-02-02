دراسة : التدخين يسبب الإصابة بهشاشة العظام

كتبت رانيا عامر

التدخين مؤشر خطر للإصابة ب هشاشة العظام ،ويسبب العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر علي الجهاز العصبي للأشخاص، ويصيبهم بأمراض القلب وسرطان الرئة والمريء وأمراض الرئة المزمنة وغيرها. وذلك وفقا لما نشره موقع webmd .

وكشفت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين استخدام التبغ وانخفاض كثافة العظام.

وأكدت الدراسة أن تأثير تدخين السجائر على صحة العظام اصبح أمر معقد،من الصعب تحديد ما إذا كان الانخفاض في كثافة العظام ناتجًا عن التدخين نفسه ، أو إلى عوامل خطر أخرى شائعة بين الأشخاص الذين يدخنون. على سبيل المثال ، في كثير من الحالات يكون الأشخاص الذين يدخنون أنحف من غير المدخنين ، ويميلون إلى شرب المزيد من الكحول ، وقد يكونوا أقل نشاطًا بدنيًا، ولديهم وجبات غذائية سيئة.

تميل النساء المدخنات إلى انقطاع الطمث في وقت مبكر أكثر من غير المدخنات. تضع هذه العوامل العديد من الأشخاص الذين يدخنون في خطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام

بالإضافة إلى ذلك ، تشير الدراسات التي أجريت على آثار التدخين إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام كذلك، فقد ثبت أن للتدخين تأثير سلبي على إلتئام العظام بعد الكسر.

كما إن التدخين يسبب تغيرات أخرى مؤذية للعظام، مثل زيادة مستويات هرمون الكورتيزول، مما يؤدي إلى انهيار العظام. "تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التدخين يعيق هرمون الكالسيتونين، الذي يساعد في بناء العظام - وبالتالي لا يقوم الهرمون بعمله".