خيط الجريمة.. كاميرات المراقبة تقود النيابة لكشف 4 متهمين بقتل جارهم

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، قصصا تكشف الخيط الذى ساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة قادت كاميرات المراقبة فريق النيابة العامة، لكشف هوية متهمين قتلا جارهم بسبب الخلاف على ركنة سيارة في منطقة مصر القديمة.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة نشبت بين أربعة أشقاء، وثلاثة أشقاء آخرين من أسرة واحدة بسبب خلافات قديمة بينهم، فافتعل أحد أطراف الأسرة الأولى مشاجرة معهم، بسبب الخلاف القديم حيث اعترض على ركنة سيارة أحد أفراد أسرة المجني عليه، فنشبت بينهم المشاجرة.

وتبين أن المجني عليه حاول الحيلولة بين نشوب المشاجرة، وحاول إنهاءها، ولكن انهال عليه المتهم الأول بضربه أعلى رأسه باستخدام عصا خشبية، أسفرت عن سقوطه قتيلاً في الحال.

وتبين أن البداية كانت منذ فترة حينما نشأت علاقة بين المتهم الأول، وبين سيدة من أسرة المجني عليه، حيث تم كشف أمره عقب ضبطه يتسلل إليها من بلكونة شقتها، وبعد افتضاح الأمر اجتمع كبار المنطقة لحل الأزمة ودياً.

وتم الحكم على المتهم في مجلس عرفي بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، مما أثار غضبه وترصد لهم للانتقام، حتى حانت فرصة المشاجرة وانقض على المجني عليه وقتله.

وقررت النيابة إحالة 4 متهمين من أسرة واحدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل شخص أثناء مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقي إخطارا من النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين 7 أشخاص من أسرتين، أسفرت عن وفاة أحدهم وحدوث إصابات متفرقة بالآخرين، أمكن ضبط جميع أطراف المشاجرة.