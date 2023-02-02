ختام فعاليات دورة تدريب أطباء العمليات على مكافحة العدوى فى الدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية ، دورة تدريبية حول تدريب أطباء العمليات على احتياطات مكافحة العدوى، والتي أقيمت بإدارة التدريب.

واستهدفت الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، أطباء العمليات بالمستشفيات، وزودت الدورة المشاركين بمعارف عن طرق انتقال العدوى والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

كما تم التدريب على السياسات التخصصية لجناح العمليات، والحزمة الوقائية لمنع عدوى المواضع الجراحية، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية مما يؤدي إلى خفض معدلات العدوى بالمستشفيات.

وتاتي تلك الفاعليات بتعليمات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإستمرار التدريب للاطقم الطبية.

ومن جانبه شدد الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة في مجال مكافحة العدوى، لافتا إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بالطرق السليمة لمنع والتحكم في العدوى، وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات، والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.