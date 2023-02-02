ختام المهرجان الترويجي للكليات المتخصصة بمشاركة 16 جامعة فى كفر الشيخ.. صور

اختتمت أنشطة ومنافسات المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة بالجامعات المصرية والذي أقيم خلال الفترة من 30 ينايرحتى 2 فبراير المقبل، في كلية التربية الرياضية، بجامعة كفر الشيخ ويحمل شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 16جامعة مصرية إلى جانب حضور ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و الدكتورمحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتوررشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي".

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، الدكتور مؤمن عبد الرحيم، مدير إدارة الكليات المتخصصة بالوزارة، الدكتور محمد أحمد الشيخ، أخصائي التسويق الرياضي، إسراء صبري - أخصائي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي،أحمد أبو الشيخ".

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء طلاب الفرق الثلاثة الفائزة " بنين " فريق النسور،محمد حماده،حسن " بني سويف"،اسامه عبد الرسول " المنوفية،محمد محمد عز الدين " مدينة السادات"،عمر السقا السقا " الأزهر"،مروان صابر شعلي " جنوب الوادي" ،محمد ربيع مصطفي " المنيا"،فريق الأسود،اياد احمد الغنام " كفر الشيخ"،يوسف محمد عيسي " المنوفية" ،عبدالرحمن يحي محمد قنديل " مدينة السادات"،عبدالله احمد محمد " الأزهر"، احمد صلاح سید " جنوب الوادي"، حسام ربیع مصطفى " المنيا"، فريق الشجعان، أحمد جابر كمال " بني سويف"، عبد الرحمن مصطفي " المنوفية"،محمد احمد ریان " مديتة السادات"، محمد صلاح إبراهيم " الازهر"، عبد الرحمن فيصل جعف " جنوب الوادي"، عمرو محمد رجب " المنيا".

كما أعلنت لجنة التحكيم اسماء طلاب الفرق الثلاثة الفائزة " بنات "فريق الأقوياء ،مريم محمد قناوي " بني سويف"، امنيه عصام عبد الله " المنوفية "،منه الله مصطفي عبدالتواب " الفيوم"، أسماء حسين ذاكر " المنيا"، ديانا جرجس رمسيس " جنوب الوادي "، هبه يوسف عطية " المنصورة"، فريق العظماء"منة الله هشام فاروق " المنصورة "، عليه إبراهيم جوده " المنوفية"، اسراء خالد " المنيا"، مریم عصام محمد " المنيا"، رنا ياسر عبدالهادي " جنوب الوادي"،مريم رجب قرني " الفيوم"، فريق الملوك ، منار محمد عصمت " بني سويف"، سهيلة السيد فهمي " المنوفية"، یار عصام حسن " بني سويف"، اسراء خالد ربيع " المنيا"، دینا احمد سعد الدين " المنصورة"، مريم رجب قرني" الفيوم"

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن المهرجان يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتقديم سبل الدعم للطلاب بالجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساهم في دعم قدراتهم وخلق جيل قادر على التنمية.

وأوضح بأن المهرجان اشتمل على أنشطة ومسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية ليتم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولي "بنين – بنات"، مشيراً إلى أن المهرجان الرياضي هدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمارطاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم،وتبادل الخبرات المختلفة في عدة مجالات وخصوصًا المجال الرياضي إلى جانب عدد من البرامج الثقافية وورش العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن المهرجان يسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.

ووجه دسوقي، شكره للدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس وللقائمين على تنفيذ المهرجان و الدكتور صبحي سراج أستاذ ورئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية بمشاركة 16 جامعة مصرية وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة، مشيراً إلى وجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، وأضاف إن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم وتعزيز روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.

وثمن الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة ، جهود الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ لدعمه للأنشطة الطلابية ، ولمسئولي رعاية الشباب بالجامعة على جهودهم لظهور المهرجان في أبهى صورة.

وأشاد ممثل الطلاب المشاركين الطالب من جامعة إلمنيا بتنظيم المهرجان موجها الشكر إلى إدارة جامعة كفرالشيخ وجميع منسوبيها وخصوصا الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد الدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى ،حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم في توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي والترويحي لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤلية بلاده، والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات ، موجهًا الشكر والتقدير إلي ادارة جامعة كفر الشيخ على استضافة وحسن تنظيم المهرجان.