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ختام اجتماعات رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 فبراير 2023 07:28 م
ختام اجتماعات رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية.. اعرف التفاصيل فعاليات اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة
كتب مدحت عادل

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انتهت مساء اليوم، الخميس، فعاليات اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، والذي عُقد على مدار يومين بمقر جهاز حماية المنافسة المصري، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان "الإنفاذ الفعال لسياسات المنافسة في الأسواق الرقمية في أفريقيا".
 
شهدت الفعاليات مجموعة من الاجتماعات الفنية والجلسات النقاشية ضمت رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، وأجمع الحاضرون على أن الأسواق الرقمية تؤثر بشكل سريع على الاقتصاد العالمي، من خلال فتح فرص جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المستهلك حيث أصبحت المنصات الرقمية تشكل قوة رئيسية في السوق العالمية من خلال تسهيل الاتصال بين المستخدمين عبر مناطق مختلفة، كما أن الاقتصاد الرقمي يمثل تحديًا كبيرًا لأجهزة حماية المنافسة عند إنفاذ قوانين المنافسة.
 
وناقش الحاضرون آليات العمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري في القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والأسواق الرقمية، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في دول القارة.
 
الجدير بالذكر أنه على هامش تلك الاجتماعات وقعت كل من مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بهدف التعاون الفني وتبادل المعلومات في مجال إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
 

حماية المنافسة

الاحتكار

اخبار الإقتصاد

محمود ممتاز

اخبار مصر



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