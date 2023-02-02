حياة كريمة.. خدمات طبية مجانية لـ10 آلاف شخص بسوهاج فى يناير الماضى

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أن المديرية قامت بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف لأكثر من 10 آلاف و 500 مواطن داخل 6 مراكز على مستوى المحافظة هي مراكز "أخميم و سوهاج و دار السلام و طما و المراغة و المنشاة، صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج.

وأضاف النجار أن القرى التي تم إستهدافها بتلك المراكز الـــ 6 شملت قرى أم دومه و التل الزوكي و أولاد الشيخ و هاشم عيسري و أولاد غريب و الكوامل بحري و العيساويه و السمارنه و الخنانسه غرب من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الأكثر أحتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر يناير 2023

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تلك القوافل الطبية ضمت كافة التخصصات الطبية من بينها " الباطنة و الأطفال و أنف و أذن و عظام و جراحةو الرمد و الأسنان و القلب والجلدية ونساء وولادة و تنظيم الأسرة ومسالك و مخ وأعصاب" بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً لافته إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى" حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.