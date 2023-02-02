حياة كريمة تغير واقع المنيا.. المشروعات الخدمية تغزو أبو قرقاص والعدوة.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

طفرة كبيرة تشهدها قرى مبادرة حياة كريمة فى مراكز محافظة المنيا بعد أن أوشكت الكثير من المشروعات على الانتهاء، وتشمل مبادرة حياة كريمة بالمنيا 5 مراكز هى ديرمواس وملوى، وأبو قرقاص، والعدوة ومغاغة، بتكلفة نحو 23 مليار جنيه، وتضم 192 قرية و757 تابع لتلك القرى، كما تمت إضافة مركزى سمالوط وبنى مزار للمرحلة الثانية بواقغ 102 قرية.

ومن بين تلك المراكز مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، والذى تشهد فيه الوحدات المحلية عددا كبيرا ومتنوعا من المشروعات، بين محطات صرف ووحدات صحية ومراكز شباب وخطوط مياه وغيرها من المشروعات التى غيرت واقع القرى الأكثر احتياجا.

وقال يحيى خلف أحد أهالى قرية بنى عبيد التابعة لمركز أبو قرقاص إن القرى التابعة للوحدة المحلية، يجرى فيها الكثير من المشروعات ومنها إنشاء محطة صرف بقرية النحال، وإنشاء موقف سيارات بقرية النحال، وإنشاء سوق بقرية البربا، وإنشاء وحدة صحية بقرية البربا، وإنشاء مجمع الخدمات بقرية بنى عبيد، تطوير ملعب مركز شباب قرية بنى عبيد وإنشاء وحدة طب الأسرة بقرية بنى عبيد.

فيما أضاف صلاح مهنى أحد الأهالى قائلا ليست فقط تلك المشروعات، ولا نملك سوى تقديم الشكر للرئيس على مبادرة حياة كريمة، التى ساهمت فى توفير الخدمات لنا بشكل لم نكن نحلم به ومن بين تلك المشروعات، الغاز الطبيعى بقرية جويد و انشاء وحدة صحية بقرية جويد، وكذلك إنشاء مجمع زراعى بقرية بنى عبيد.

أما محمد محمود أحد الأهالى قال إن مشروعات حياة كريمة تمتد لمختلف المراكز بالمحافظة، ومنها مركز نلوى وبالتحديد الوحدة المحلية بابشادات والتى تشهد متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمه للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التى تواجهها، ومنها مشروع المجمع الطبى بقرية هور، والمجمع الطبى بقرية إبشادات، وكذلك مشروع تبطين ترعة بنى خالد. أما فى مركز العدوة يجرى أيضا أنشاء الكثير من المشروعات الخدمية فى مختلف قرى المركز، والتى غيرت واقعها وحولتها إلى قرى نموذجية، ومنها محطة مياه العدوة الجديدة ومدرسة بنى وركان الإعدادية بعطف حيدر، كذلك إنشاء وحدة الإسعاف بقرية الجهاد والجارى إنشاؤهاعلى مساحة 250 مترا، وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3 أفدنة وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك الأعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعى على مساحة 600 متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900 متر.

ومحطة معالجة الصرف الصحى بزاوية برمشا والمقامة على مساحة 13 فدانا وبتكلفة نحو 150 مليون جنيه، كذلك بقرية عطف حيدر تشهد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى مجمع الخدمات ومحطة المعالجة بتكلفة 55 مليون جنيه.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إنه يجرى العمل فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (1)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (2)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (3)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (4)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (5)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (6)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (7)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (8)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (9)