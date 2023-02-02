حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مراكز للصحة وتنمية الأسرة بقرى العجرة وجبل النور

بنى سويف- هانى فتحى

تشهد قرى شرق النيل التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف أنه يجرى العمل بعدد من مشروعات قطاع الصحة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل فى مشروع الوحدة الصحية بقرية جبل النور(إحلال وتجديد)، ومركز طب الأسرة بقرية العجرة "إنشاء جديد"، لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك ضمن عدد من المشروعات يتم تنفيذها في قطاع الصحة، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان.

وأضاف مدحت صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن قرية جبل النور تشهد تنفيذ مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية جبل النور، والذى سيضم مركز تنظيم أسرة وورش للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، كما يستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوى الهمم.