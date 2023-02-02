حملة أمنية بالقليوبية تضبط 21 قضية إتجار بالمخدرات وهاربين من أحكام

كتب محمود عبد الراضى

شنت أجهزة وزارة الداخلية في القليوبية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 21 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (7381) حكم قضائى متنوعة بالإضافة إلى ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 25 متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ (7381) حكم قضائى متنوعة بالإضافة إلى ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.