حصاد الوزارات.. وزير التعليم يعلن أسعار مجموعات الدعم المدرسية و 80% للمعلم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التضامن: تكلفة العمليات الإرهابية فى الفترة من 2011 -2016 تقدر بـ385 مليار جنيه
تعليم القاهرة تعلن فتح باب التظلمات على نتائج طلاب الشهادة الإعدادية الأحد
"التموين" تعلن انطلاق تخفيضات الأوكازيون الشتوى الإثنين المقبل
فرص عمل للشباب برواتب تصل لـ6000 جنيه.. اعرف الوظائف الخالية بالقاهرة
تعليم الجيزة: 35 جنيها رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة الشهادة الإعدادية
وزير التعليم: الاعتداد بإجابة البابل شيت فقط فى امتحانات الثانوية العامة 2023
غلق طريق منشأة البكارى كليا بالاتجاه القادم من أسفل الدائرى لمدة شهر
وزير التعليم: إعادة تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني لتناسب الخطة الزمنية
وزير التعليم: الحصة بمجموعات الدعم المدرسية ساعة ونصف وسنختار أكفأ المعلمين
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