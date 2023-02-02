اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس موظفين بهيئة التنمية الصناعية لاتهامهما بتلقى رشوة 5 ملايين جنيه

الخميس، 02 فبراير 2023 01:38 م
حبس موظفين بهيئة التنمية الصناعية لاتهامهما بتلقى رشوة 5 ملايين جنيه المستشار محمود رشدان
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل وعبد الله سلام تجديد حبس موظفين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية 45 يوما على ذمة التحقيق.
 
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم الأول موظف بالهيئة العامة للتنمية الصناعية طلب من أحد الأشخاص مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل تسهيل تقنين أرض فى المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع مالك قطعة الأرض على التقابل معه فى أحد الأماكن والحصول منه على جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين الأرض، وتم القبض على المتهمين متلبسين بمبلغ الرشوة وعرضهما على النيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

اخبار الحوادث

الرشوة

عقوبة حيازة رشوة

التجمع الثالث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة