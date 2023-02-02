"جامعة طنطا" ضمن أفضل 30 جامعة عربية وأفريقية.. وتتقدم 70 مركزًا عالميا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تقدم الجامعة في التصنيف الأسباني للجامعات "ويبومتركس" نسخة يناير 2023 لتحتل المركز 1408 عالميا بدلا من المركز 1478 متقدمة 70 مركزًا عن نسخة التصنيف لشهر يوليو 2022 ، كما تقدمت الجامعة محليا لتحتل المركز الثامن بدلا من المركز الحادي عشر وذلك من ضمن 78 جامعة مصرية مشاركة، وجاءت ضمن أفضل 30 جامعة عربية وأفريقية مشاركة بالتصنيف مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حوالي 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم.

أكد الدكتور محمود ذكى أن الجامعة تولى اهتماما خاصاً بالتصنيفات الدولية لدورها فى تحقيق الكفاءة والتميز للمؤسسة ، وتعد انعكاسا لمدى تقدم أداء الجامعة على المستويين البحثي والأكاديمي،

من جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتى ضمن أهم أولويات الخطة الاستراتيجية للجامعة، من خلال دعم منظومة البحث العلمى وجودة الإنتاج العلمى والنشر الدولى، موضحا أن الجامعة تحرص دائماً على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية.