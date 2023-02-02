جامعة الإسكندرية تكرم رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومحمود عودة مدير عام الوعى البيئى بالشركة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الشركة والجامعة فى مجال ربط الجانب الأكاديمى بالجانب العملى، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور صلاح سليمان الأستاذ بكلية الزراعة والمنسق العام لمقرر القضايا المجتمعية بجامعة الإسكندرية.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أهمية مشاركة الجهات التنفيذية في مقرر قضايا مجتمعية للطلاب لرفع وعي الطالب بشكل نظري وعملي بدور الدولة في دعم المواطنين، وتكوين عادات سلوكية إيجابية وربط الجانب الأكاديمي، الذي يدرسه الطلاب بمتطلبات واحتياجات المجتمع ودعم بناء منظومة القيم عند النشأ والأجيال التي هي أساس مستقبل الدولة وعمادها.

وأشار إلى دور شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى مقرر قضايا مجتمعية بندوات ومحاضرات تعريفية عن التحديات التى تواجهها منظومة الصرف الصحى من زيادات سكانية وبناء غير مخطط كان لهما أثر كبير على البنية التحتية فى الإسكندرية، ودعم الدولة الكبير لرفع كفاءة المنظومة واستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية بخطط واضحة ومرحلية، بخلاف الزيارات الميدانية لمحطة التنقية الشرقية التي تعد أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية وإيضاح للمشروعات الجارية حالياً والتي سيكون لها أثر كبير في الحفاظ علي البيئة ودعم البنية التحتية لسنوات مقبلة.

وأكد الدكتور صلاح سليمان المنسق العام لمقرر القضايا المجتمعية بجامعة الإسكندرية أهمية المقرر للطالب ودور الطلاب في خدمة المجتمع وأهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية والمجتمعية، حيث إنها تبني شخصية الطالب وتؤهله للعمل كفريق مما يخدم سوق العمل، كما أشار إلى أن مقرر القضايا المجتمعية متطلب جامعي وشرط لتخرج الطالب النجاح به.