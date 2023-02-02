جامعة أسيوط تحصد ميداليتين للمركز الثالث فى بطولة التايكوندو لطلاب الجامعات

أسيوط- هيثم البدرى

هنأت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط طلاب الجامعة الفائزين بميداليتين للمركز الثالث فى بطولة التايكوندو لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية ضمن الدورة الرياضية رقم (50) "الشهيد الرفاعى" والمقامة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والتى إمتدت فى الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير 2023 .

وأعربت الدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط عن سعادتها بتوالى نجاحات أبناء الجامعة من الطلاب المشاركين فى مختلف اللقاءات والبطولات القمية المنعقدة فى الفترة الأخيرة ، ونجاحهم فى حصد مراكز متقدمة تعكس تميزهم وحرصهم على رفع اسم جامعة أسيوط عالياً وتمثيلها على نحو مشرف بين طلاب الجامعات المصرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن جامعة أسيوط نجحت فى حصد ميداليتين للمركز الثالث هما للطالب نصر محمد إبراهيم الطالب بكلية التربية الرياضية وزن فوق 87 ، والطالب محمد عاطف سيد الطالب بذات الكلية 68، مقدماً شكره كذلك لباقى أعضاء الوفد الطلابى المشارك لأدائهم المتميز والذى تضمن مشاركة كذلك الطلاب عبد السميع نادى ، محمد بهاء ، ومحمد عصام وذلك بقيادة محمد حسين مدرب الفريق، و محمد رفعت شعيب إدارة الفريق ، وتحت إشراف الدكتور أحمد شريت المدير العام لإدارة العامة لرعاية الشباب.