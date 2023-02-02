"تنورة" وتخفيضات كبرى.. أجواء احتفالية بمعرض "أهلا رمضان" في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد معرض " أهلا رمضان " في بازار بورسعيد الجديد بمحافظة بورسعيد، عرضًا فنيًا، مساء اليوم الخميس، بمشاركة أحد أشهر فناني "التنورة" بالمحافظة، ضمن عدد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام على هامش المعرض، والذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية.

وتفاعل زوار المعرض مع فقرات "التنورة" الشهيرة في ظل أجواء من السعادة والفرحة، وإذاعة عدد من الأغاني الرمضانية وتوزيع الحلوى والهدايا المجانية (فوانيس - ميداليات) على الحضور، كما أُعلن عن العديد من التخفيضات والعروض على السلع الغذائية وغير الغذائية، ومنها: كيس مكرونة 6 جنيه، وزجاجة خل 5 جنيهات، وكرتونة بيض 90 جنيه بدلا من 102 جنيه، علبة صلصلة 10 جنيهات، كيس ربع كيلو عدس أو لوبيا أو فشار 10 جنيه، 2 زجاجة زيت قلي 70 جنيه، علبة عسل مع علبة طحينة 22 جنيه، 2 كيس دقيق 35 جنيه، ولتر عصير عالي الجودة 15 جنيه.

وأكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، على أن المعرض بمثابة مهرجان "أهلا رمضان" على مساحة 2000 متر مربع بالتعاون مع محافظة بورسعيد، ووصل عدد العارضين به حتى الآن إلى 45 عارض، بالإضافة إلى المحلات الداخلية للبازار المقام به المعرض البالغ عددها حوالي 88 محل، وذلك لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 30%.

وتتواجد في المعرض غرفة عمليات الغرفة التجارية ببورسعيد، لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه، بالإضافة إلى تواجد لجان تابعة للغرفة داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.