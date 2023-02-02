تكليف رؤساء المراكز بالمرور الدورى لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمراكز والقرى لرفع وتطوير قدرات البنية الأساسية ، وتحسين المستوى المعيشى على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا خاصة مع الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى بالمرور الدورى والمستمر لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة للإطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التى وصلت إليها للإنتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن.

وقام رؤساء مراكز البدارى وصدفا والغنايم وديروط ورؤساء القرى التابعة لها بتفقد عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية والتى من بينها تنفيذ مشروعى الصرف الصحى بالعقال البحرى ومنشأة العقال ومشروعات أخرى بقرية عرب العطيات البحرية وذلك بقرى مركز البدارى فضلاً عن تبطين ترع النزلة ودكران وتنظيف وتطهير ترعة الجرجاوية بدير الجنادلة بقرى مركز الغنايم .

كما تم تفقد أعمال تبطين ترعة الجنابية بمركز صدفا وأعمال مشروع إنشاء وتشطيبات نهائية لـ (سوق جديد ، مجمع الخدمات الاجتماعية ، مركز شباب ، وحدة صحية ، وكوبرى ذكي) بقرية دشلوط ونقطة اسعاف ونقطة شرطة فى قرية الكودية التابعة لمركز ديروط وذلك للاطمئنان على مدى سير العمل ومعدلات التنفيذ والإنجاز لتوفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المقرر طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية.