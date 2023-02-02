تغريم سائح أمريكى 541 دولارا لقيادة سيارة فوق جسر إيطالى.. اعرف السبب

كتبت ريهام عبد الله

تلقى سائح أمريكى، غرامة قدرها أكثر من 540 دولارا "500 يورو"، بسبب عبوره جسر "بونتى فيكيو" القديم في فلورنسا الإيطالية، بسيارة، وهو الجسر الذى يعود تاريخ تشييده إلى قرون، فوق نهر أرنو فى مدينة فلورنسا الإيطالية، وهو مخصص للمشاة، حيث تتجمع حشود من السيّاح بانتظام للتمعّن بعمارته الحجرية القديمة.

غرامة 500 يورو لعبور أقدم جسر في إيطاليا

وتلقّى السائح الأمريكى البالغ من العمر 34 عامًا غرامة قدرها 500 يورو، بعد أن عبر الجسر بسيارة بيضاء مستأجرة، ومن دون حيازته رخصة قيادة دولية، وفقا لصحيفة CNN عربية.

السائح الأمريكى، أخبر الشرطة الإيطالية، أنّه كان يبحث عن موقف للسيارات، ولم يدرك أنّه صعد على الجسر الشهير الذي يعود إلى العصور الوسطى.

الجسر مقصد سياحى شهير فى فلورنسا

ويتميز الجسر الشهير، باصطفاف، المحال التجارية على الجانبين، وهو أقدم جسر في فلورنسا، وهو ما يجعله مقصد سياحى شهير، ويربط المعلم، الذي يبلغ طوله 30 مترًا، ويمتد فوق أضيق جزء من نهر أرنو، بين قصر بيتي وساحة "بيازا ريبوبليكا".



جسر بونتى فيكيو

الجسر الأصلي تم البدء فى إنشائه عام 996 ميلاديًا وانتهى تشييده عام 1345، لكن الفيضانات جرفته، وانهار كثيرا، وأعيد بناؤه مرات عدة، ويعد "بونتي فيكيو" الجسر الوحيد في فلورنسا الذي لم تقصفه ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ويضم الجسر الشهير، ممر فاسارى، الممر الذى استخدمه فى الأصل الدوق كوزيمو الأول دى ميديشتيه بين قصر بيتى وقصر فيكيو.

وأعلنت مدينة فلورنسا، عن تخصيصها مبلغ 2 مليون يورو لمشروع تجديد شامل للجسر.