تعليم الوادى الجديد يعلن تفاصيل مسابقة بلدنا العظيمة مصر للطلاب الموهوبين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، بدء مسابقة بلدنا العظيمة مصر للطلاب الموهوبين، والمنفذة بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، وذلك فى إطار الحرص على استثمار وقت إجازة نصف العام بما يعود بالنفع على طلاب المحافظة بجميع المراحل، وتضم تصميم فيديو لأحد المشروعات القومية حسب المرحلة الدراسية وتبدأ بمرحلة رياض الأطفال، من خلال فيديو عن إنجازات الدولة فى مجال التعليم لا يقل الفيديو عن 3 دقائق، وفى المرحلة الابتدائية (عام – تربية خاصة(سمعي) يشترط تقديم فيديو عن إنجازات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ولايقل الفيديو عن 4 دقائق.

وفى المرحلة الإعدادية (عام – تربية خاصة(سمعي) يتم تقديم فيديو عن انجازات الدولة فى الصناعة ولا يقل الفيديو عن 5 دقائق وبالنسبة للمرحلة الثانوية (عام – فنى -تربية خاصة(سمعي) يتم تقديم فيديو عن إنجازات الدولة فى كل من الصحة والزراعة ولايقل الفيديو عن 6 دقائق، وفى التربية الخاصة (التربية الفكرية – الدمج) يتم تقديم فيديو عن انجازات الدولة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة ولا يقل الفيديو عن 3 دقائق.

وتضم شروط المسابقة أن يكون الفيديو مطابقا للمرحلة العمرية، وأن يشمل الفيديو(فيديو داخل فيديو وكامل على الشاشة للإنجازات بداخله فيديو صغير للطالب فى أحد زوايا الفيديو معلقا على الانجازات ويتم استخدام أكثر من برنامج وتطبيق مع ارفاق استمارة بالعمل تتضمن بيانات (الطالب كامله – بيانات الإدارة -بيانات المدرسة اسم مسؤول الموهوبين والتعلم الذكى بالمدرسة أو المشرف على العمل) والبرامج التى جرى استخدامها فى إنتاج الفيديو وأن يكون الفيديو من إنتاج الطالب وليس منقولا من الإنترنت بالكامل (يسمح فقط بالصور من الإنترنت).

وتسجل البيانات كالتالى محافظة الوادى الجديد مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد إدارة الموهوبين والتعلم الذكى الإدارة التعليمية اسم المسابقة، ويتم كتابة العناوين على الفيديو، مع مراعاة التلقائية فى سرد الفيديو وبالنسبة لطلاب الامل للصم، استخدام لغة الإشارة فى الفيديو وترسل الفيديوهات على الواتس آب لرئيس قسم الموهوبين بكل إدارة تعليمية وتسلم الاستمارة ورقيا لقسم الموهوبين بالإدارة وآخر موعد لتلقى الفيديوهات من الإدارات التعليمية الخميس الموافق 9 فبراير الجارى.

وفى سياق متصل بدأت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فى تفعيل التعاون المشترك مع قطاع ثقافة الوادى الجديد، فى المشروع القومى (ابدأ حلمك) بالتنسيق مع إدارة الموهوبين بالمديرية، حيث يتضمن المشروع مواهب ( الغناء _ التمثيل _ التلحين _ تأليف ( الشعر _ القصة _ المسرح ).

وفى إطار بروتوكول التعاون بين فرع ثقافة الوادى الجديد ومديرية التربية والتعليم ( إدارة الموهوبين والتعلم الذكي) يجرى تنفيذ قوافل ثقافية تحت إشراف ناهد يونس مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم وتشمل ورش نادى أدب لاكتشاف الموهوبين فى فن كتابة والقاء الشعر والغناء والتمثيل والتلحين وذلك لتأهيلهم للمشاركة فى فعاليات قطاعى التعليم والثقافة.

كما شاركت طالبتين من المحافظة بتصفيات الجمهورية بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للعام الدراسى 2022_ 2023 م، وذلك وفقا لما أسفرت عنه النتائج على مستوى المديرية فقد شاركت الطالبتن مروة محمود شوقى من مدرسة الشعراوى الثانوية للبنات التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والطالبة ملك ناجى محمد مبارز من مدرسة بلاط الإعدادية التابعة لإدارة بلاط التعليمية بالتصفيات.