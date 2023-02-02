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تعليم القاهرة: إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية السبت فى المدارس

الخميس، 02 فبراير 2023 11:24 ص
تعليم القاهرة: إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية السبت فى المدارس امتحانات الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

وينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 /2023، ومن المقرر إتاحتها بعد رفها على موقع محافظة القاهرة، من خلال اللينك التالى https://www.cairomoe.net/.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334 طالبا وطالبة حضر منهم 18520 طالبا وطالبة ونجح 143928 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53.%


الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية

القاهرة

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نتائج الاعدادية بالقاهرة



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