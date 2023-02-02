تعليم الأقصر تنظم ملتقى لتوفير فرص تدريبية بالطاقة الشمسية وتدوير الزيوت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، ملتقى للتدريب تنظمه وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بقيادة محمد مصطفى، وتحت إشراف إدارة التعليم الفني بقيادة عبد الرحمن أحمد حسين بالتعاون مع مركز دندرة التنموي.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن الملتقى يستهدف توفير فرص تدريبية عملية في بمجالات الطاقة الشمسية، إدارة المستهلكات، وإعادة تدوير الزيوت، مضيفاً إن هذا التدريب يتم تقديم بشكل مجاني تماما، ومن خلاله يتم تأهيل المتدرب ليصبح فني متخصص في المجالات السالف ذكرها، ليتمكن بعد الإنتهاء من التدريب من الحصول على فرصة عمل بأي من هذه المجالات، حيث أن المعرض يقام بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية ويشترط في المتقدم للتدريب أن يتراوح عمره بين 18 و 35 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط فيما أعلاه.

وفى نفس السياق اختتمن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات البرنامج التدريبي "أساسيات القيادة"، المقدم من مشروع قوى عاملة مصر، والذي يستهدف مديري ووكلاء مدارس التعليم الفني، وذلك من محافظات الأقصر والبحيرة والمنيا وأسيوط، حيث قام الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بزيارة لمقر التدريب ليطمئن على سير التدريب بشكل جيد، والترحيب بكافة الضيوف من المدربين والمتدربين، حيث أن المتدربين ليسوا أقصريين فقط بل من محافظات مختلفة منها البحيرة، المنيا، وأسيوط، حيث كان في استقبال وكيل تعليم الأقصر كلاً من عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني، ومحمد هنداوي مسئول مشروع قوى عاملة مصر بمحافظة الأقصر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن التدريب مقدَم من مشروع قوى عاملة مصر، ويهدف إلى تنمية مهارات القيادة لدى المتدربين، مضيفاً أنه يهدف مشروع قوى عاملة مصر إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصري، ما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يساهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة".