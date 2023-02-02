تعرف على مخطط إنشاء 14 ميناء جافا فى مصر

كتب سيد الخلفاوى

وضعت وزارة النقل مخططا شاملا لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجستيا على مستوى الجمهورية، تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وهى ( 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي " بني سويف " – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم )، وذلك بهدف منع التكدس بالموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل حركة التجارة.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة 1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركى وبوابات إلكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومبانى للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبانى خدمية.

وفى إطار استكمال خطة تطوير الموانئ البرية الحدودية تم خلال عام 2022 تنفيذ عدة مشروعات فى الموانئ البرية بإجمالى تكلفة 56 مليون جنيه، وهى..

1- ميكنة التحصيل إلكترونياً بموانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) لتسهيل الإجراءات والحوكمة وتحقيق سيولة في حركة العابرين بتكلفة 20.68 مليون جنيه .

2- تحديث منظومة التأمين بكاميرات موانئ ( طابا – قسطل – أرقين ) بتكلفة 4.7 مليون جنيه .

3- حفر آبار بمينائي قسطل والعوجة بتكلفة 3.9 مليون جنيه .

4- إنشاء محطة تحلية مياه بميناء السلوم البرى بتكلفة 26.7 مليون جنيه .

كما يجرى التطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة 2.585 مليار جنيه ويشمل المشروع إنشاء 13 مبنى جديدا، ورفع كفاءة 17 مبنى قائما، وإزالة 24 مبنى فى اتجاهى السفر والوصول، وتطوير المرافق ( كهرباء – مياه – حريق – صرف مطر – صرف صحي) وشبكة الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام والمناطق اللوجستية ( عدد 20 هنجر و24 ثلاجة ومناطق تخزين مكشوفة ) وأنظمة التأمين.