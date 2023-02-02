تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم السرقات خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





ضبط (سائق بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة سيارة خاصة بالشركة عمله " نقل خلاطه " من داخل أحد المواقع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبمواجهته إعترف بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالموقع محل البلاغ ، وعلمه بكيفية تشغيل السيارات المتواجدة بالموقع ، وأماكن إخفاء الشفرات الإلكترونية الخاصة بتشغيلها خطط لسرقة إحداها ، وفى سبيل ذلك تحصل على الشفرة الخاصة بالسيارة المستولى عليها وحاول تشغيلها إلا أنه إكتشف عطل البطاريات الخاصة بها فإستولى على عدد (2) بطارية من سيارة أخرى وتمكن من تشغيل السيارة ولاذ بالفرار ، وقام بتعطيل جهاز التتبع الخاص بالسيارة وإخفائها بمحور 30 يوليو-فيصل/السويس تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.





ضبط (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بسرقة حقيبة من إحدى السيدات وبداخلها هاتفها المحمول ، وبعض الأوراق الخاصة بأسلوب الخطف مستقلاً دراجة نارية حال سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس وذلك حال إستقلاله الدراجة المشار إليها ، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وعُثر بحوزته (فرد خرطوش وطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين ، وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها ، وأضاف بتخلصه من المتعلقات الشخصية بإلقائها بالطريق العام وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة .

تم تخاذ الإجراءات القانونية.