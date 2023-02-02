اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل مشروع تبطين الترع وأهم مميزاته

الخميس، 02 فبراير 2023 03:00 ص
تعرف على تفاصيل مشروع تبطين الترع وأهم مميزاته تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى لها يعد أمرا لا جدال فيه.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول مشروع تأهيل الترع..
 
1- ساهم تأهيل الترع فى الفترات السابقة فى استعادة الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات، الأمر الذى أسهم فى زراعة آلاف الأفدنة التى تم تكن تزرع من قبل بالنهايات، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى إيجابى.
 
2- أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الأرنكة "تشكيل الجسور ودمكها" أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.
 
3- أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع، والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.
 
4- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل.
 
5- تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

تأهيل الترع

الترع

الرى

وزارة الرى



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