تعرف على استعدادات خطة مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول بأسيوط

ترأس اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اجتماع لجنة مراجعة الاستعدادات الخاصة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة للتعامل مع موسم الشتاء، وتفعيلاً لكتاب وزارة التنمية المحلية الدوري،بتشكيل لجان مختصة بالمرور على أعمال الحماية ومراجعة مهمات مركز الإغاثة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء

حضر الاجتماع علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، نواب رؤساء الوحدات المحلية، والمختصون من مديريات الخدمات والقطاعات والمرافق "الري،التضامن الاجتماعي، الحماية المدنية، الشباب والرياضة،الصحة،التربية والتعليم،الطرق والنقل، التموين، الطرق والكباري، شركات: الكهرباء، المياه ،الغاز الطبيعي،ومرفق الإسعاف، الهلال الأحمر،وبعض الجمعيات الأهلية".

وراجع السكرتير العام المساعد خطط استعدادات كل جهة وآليات توزيع الأدوار المنوطة بها ،واستعراض والتنسيقات والترتيبات المتفق على تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات المحتملة،والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها وسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء وغيرها،ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه،من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

وشدد على متابعة المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" لعمل اللجان المُشكلة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمراجعة موقف توافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، ضمن خطة المحافظة باستمرار الجاهزية والمراجعة الدورية واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق ، بهدف سرعة التعامل مع أية تداعيات محتملة للتغيرات في حالة الطقس وما يصاحبها من سقوط أمطار غزيرة، أو سيول خاصة خلال الفترة الحالية من فصل الشتاء.

تجدر الإشارة إلى قرار المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد، تختص بمراجعة مهمات مركز الإغاثة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول وإعداد كافة محاضر التنسيق اللازمة مع كافة الجهات المعنية والتي تشمل محافظات الجوار والأجهزة المركزية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، فضلاً عن المرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيزة والسيول والتي تشمل:المخرات ، البرابخ ، الترع والمصارف، السدود والحواجز .. للوقوف على حالتها ومدى احتياجها إلى تدعيم أو أعمال تأهيل ورفع كفاءة واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.