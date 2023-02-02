ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 31 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل السعيد أحمد نعيم بكلية العلوم، إبراهيم السيد عبيد بكلية التجارة ، محمد فتح الله ابو اليزيد بكلية الزراعه ، محمد كمال النمر ، عبد السلام أحمد عبد السلام ، عادل ماهر وهبه ،صالح محمد شلبى ،حاتم فؤاد شعيشع بكلية الهندسة ،عبد الله أحمد الصاوى ، محمد عبد الرؤوف توفيق ، عمرو محمود سعد ، محمد على عبد الله ، هبه عبد الجليل محمود بكلية الطب.
كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من جيهان فتح الله ابو اليزيد بكلية العلوم ، ياسر السيد جميل ، اشرف محمد ابو الهيثم ، ايمن ربيع عبد القادر ، هبه على يعقوب ، حسين الطيبى سليم بكلية الهندسه ، شيماء السيد صلاح ، نجلاء ابراهيم المحمدى ، مى محمد حامد عبد السلام بكلية الزراعه ، هبه السيد شرف الدين ، نهى رمضان السويدى بكلية الطب ، مها احمد الرزاز ، وسام حمدى عبد السميع بكلية التربية ، مروة كمال فؤاد بكلية التربية النوعية
كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من نورهان فتحى النشار بكلية الصيدلة ، نور الهدى عابدين ، ايه عبد المنعم ابو اليزيد ، محمد زكريا وفا ، أميرة قمر الدولة ، اسماء على الفقى ، ايمان كامل رفعت ، شيماء جمال الدين عبد الرحيم ، اسراء صالح امين ، رباب علاء كشك، سمر رضا عمار ، دينا حسن مصطفى ، أية أشرف فوده ، سامح محمد الحارتى ، محمد على عشيبه ، سالى محمد عيد ، احمد مسعد الغلبان ، نوران ابراهيم خليل ، هاجر احمد خالد ، احمد يوسف امين ، منى عبد العزيز السيد ، داليا مصطفى حنوره ، نسرين محمد ابو ادره ، ميادة محمد عزب ، محمد ابراهيم المعداوى ، مى محمد مهران ، اسراء عبد الحميد على ، الاء حسين يوسف ، دعاء السيد الجيزاوى ، هند جلال بيومى بكلية الطب ، رحاب شهاب الدين رجب بكلية طب الأسنان
والموافقة على منح 177 درجة دبلوم ، و 100 درجة ماجستير ، و56 درجة دكتوراه ، و3 درجة دكتور الصيدلة
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