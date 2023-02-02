ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 31 مدرسين بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا ، فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل السعيد أحمد نعيم بكلية العلوم، إبراهيم السيد عبيد بكلية التجارة ، محمد فتح الله ابو اليزيد بكلية الزراعه ، محمد كمال النمر ، عبد السلام أحمد عبد السلام ، عادل ماهر وهبه ،صالح محمد شلبى ،حاتم فؤاد شعيشع بكلية الهندسة ،عبد الله أحمد الصاوى ، محمد عبد الرؤوف توفيق ، عمرو محمود سعد ، محمد على عبد الله ، هبه عبد الجليل محمود بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من جيهان فتح الله ابو اليزيد بكلية العلوم ، ياسر السيد جميل ، اشرف محمد ابو الهيثم ، ايمن ربيع عبد القادر ، هبه على يعقوب ، حسين الطيبى سليم بكلية الهندسه ، شيماء السيد صلاح ، نجلاء ابراهيم المحمدى ، مى محمد حامد عبد السلام بكلية الزراعه ، هبه السيد شرف الدين ، نهى رمضان السويدى بكلية الطب ، مها احمد الرزاز ، وسام حمدى عبد السميع بكلية التربية ، مروة كمال فؤاد بكلية التربية النوعية

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من نورهان فتحى النشار بكلية الصيدلة ، نور الهدى عابدين ، ايه عبد المنعم ابو اليزيد ، محمد زكريا وفا ، أميرة قمر الدولة ، اسماء على الفقى ، ايمان كامل رفعت ، شيماء جمال الدين عبد الرحيم ، اسراء صالح امين ، رباب علاء كشك، سمر رضا عمار ، دينا حسن مصطفى ، أية أشرف فوده ، سامح محمد الحارتى ، محمد على عشيبه ، سالى محمد عيد ، احمد مسعد الغلبان ، نوران ابراهيم خليل ، هاجر احمد خالد ، احمد يوسف امين ، منى عبد العزيز السيد ، داليا مصطفى حنوره ، نسرين محمد ابو ادره ، ميادة محمد عزب ، محمد ابراهيم المعداوى ، مى محمد مهران ، اسراء عبد الحميد على ، الاء حسين يوسف ، دعاء السيد الجيزاوى ، هند جلال بيومى بكلية الطب ، رحاب شهاب الدين رجب بكلية طب الأسنان

والموافقة على منح 177 درجة دبلوم ، و 100 درجة ماجستير ، و56 درجة دكتوراه ، و3 درجة دكتور الصيدلة