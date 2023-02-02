اليوم السابع
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تربية رياضية الإسكندرية تستقبل طلبات الالتحاق بالدراسات العليا حتى 9 فبراير

الخميس، 02 فبراير 2023 03:45 م
تربية رياضية الإسكندرية تستقبل طلبات الالتحاق بالدراسات العليا حتى 9 فبراير جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية عن استمرار استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا فى برامج الماجستير المهنى والدكتوراه والدبلومات بنظام الساعات المعتمدة حتى 9 فبراير الجارى بمقر الكلية .
 
فى سياق اخر اعلنت جامعة الإسكندرية عن تخصيص 250 منحة للطلاب والباحثين للتقديم فى برنامج الدراسات العليا بكلية التربية بنسبة تخفيض 50%  من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023.
 
كما اعلنت عن تخصيص 25  منحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة بفصل الربيع 3023 للعام الجامعي 2022/2023.
 
كما وافقت على إتفاقية الشراكة والوكالة الجامعية الفرانكفونية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيتى بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة أورال الفيدرالية بروسيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية السياحة والفنادق) وجامعة دودوما بتنزانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بشأن إنشاء كرسي اليونسكو تعليم وثقافة الطفل بجامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة- ليبيا.
 
ووافقت على ترقية 19 عضو هيئة تدريس إلى وظيفة أستاذ و 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 17مدرسًا، ومنح 47 درجة دكتوراة، و74 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

 


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