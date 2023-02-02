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ترامب يعلن الحرب على "التحول الجنسي" ويتعهد بحماية الأطفال حال فوزه في 2024

الخميس، 02 فبراير 2023 11:35 ص
ترامب يعلن الحرب على "التحول الجنسي" ويتعهد بحماية الأطفال حال فوزه في 2024 ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستهداف الطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال المتحولين جنسيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024، وفقا للاندبندنت.

في مقطع فيديو تم نشره على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها قال الرئيس السابق: "في اليوم الأول سوف ألغي سياسات جو بايدن القاسية التي تقدم ما يسمى برعاية تأكيد النوع الجنسي.. سخيف. عملية تتضمن إعطاء الأطفال حاصرات سن البلوغ، وتحوير مظهرهم الجسدي وإجراء عملية جراحية في نهاية المطاف على الأطفال القصر. هل تصدقون ذلك؟".

وأوضح ترامب كيف سيستخدم السلطات الفيدرالية ـ حال فوزه مجدداً ـ لاستهداف حقوق المتحولين جنسيا، قائلا: "سأوقع أمرا تنفيذيا جديدا يوجه كل وكالة فيدرالية لإيقاف جميع البرامج التي تروج لمفهوم الجنس والانتقال بين الجنسين في أي عمر وسأطلب بعد ذلك من الكونجرس أن يوقف بشكل دائم استخدام اموال دافعي الضرائب الفيدراليين للترويج لهذه الإجراءات أو دفع ثمنها. وتمرير قانون فيدرالي في جميع الولايات الخمسين يحظر تشويه الأطفال جنسيا".

وأشار ترامب إلى أنه سيصدر تشريعا يأمر وزارة العدل بالتحقيق في صناعة الأدوية والمستشفيات لمعرفة ما إذا كانت "تعمدت التستر على الآثار الجانبية المروعة طويلة المدى للتحولات الجنسية من أجل الثراء". كما توعد بشطب الأطباء عن برامج "ميديكير" و"ميديكيد" إذا عالجوا الأشخاص المتحولين بالهرمونات أو الجراحة.

وشدد على أنه في ظل إدارته، ستفرض وزارة التعليم "عواقب وخيمة" على أي معلم أو مسؤول مدرسة يقترح على الطفل أنه يمكن أن يكون في الجسد الخطأ، كما سيتم إنشاء هيئة اعتماد جديدة للمعلمين لتدريس تاريخ الأعراق.

وقال إن إدارته ستعمل على تعزيز التثقيف الإيجابي حول الأسرة، وأدوار الأمهات والآباء والاحتفال بالأشياء التي تجعل الرجال والنساء مختلفين بدلا من محوها: وأضاف: "إن الجنون الجنسي اليساري الذي يتم دفعه إلى أطفالنا هو فعل من أفعال إساءة معاملة الأطفال. بسيط جدا. ها هي خطتي لوقف التشويه الكيميائي والبدني والعاطفي لشبابنا ".

 

 


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