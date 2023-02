ترامب يعلن الحرب على "التحول الجنسي" ويتعهد بحماية الأطفال حال فوزه في 2024

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستهداف الطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال المتحولين جنسيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024، وفقا للاندبندنت.

في مقطع فيديو تم نشره على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها قال الرئيس السابق: "في اليوم الأول سوف ألغي سياسات جو بايدن القاسية التي تقدم ما يسمى برعاية تأكيد النوع الجنسي.. سخيف. عملية تتضمن إعطاء الأطفال حاصرات سن البلوغ، وتحوير مظهرهم الجسدي وإجراء عملية جراحية في نهاية المطاف على الأطفال القصر. هل تصدقون ذلك؟".

The 2024 Republican primary is turning into a real race to the bottom on the existence of trans people and also you can tell that Trump is really phoning this video in. pic.twitter.com/gg95AzsOgE