تحصين 91 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الضأن فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



جاء ذلك مناقشته للتقرير، الذى أعده الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطرى، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها، قد وصل إلى 91 ألفا و349 رأسا بواقع ( 74214 من الأبقار، و17135 من الأغنام والماعز )، وذلك منذ انطلاق الحملة في 5 يناير الماضي حتى 30 من نفس الشهر، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى ومراكز المحافظة.



جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.