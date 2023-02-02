تحرير 45 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز أبوقرقاص بالمنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية جهودها فى تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية، وذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات والحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قاد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بالمركز لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز ومدى توافره حفاظًا على حقوق المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير45 محضر للمخابز البلدية المخالفة حيث تنوعت المخالفات بين (نقص وزن، غير مطابقة المواصفات، عدم نظافة، عدم وجود سجلات التفتيش، عدم وجود ميزان، عدم صرف بون، عدم إعلان).